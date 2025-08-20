قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فريق جراحى بالتأمين الصحى ببنها ينقذ حياة مريض باستخراج مقص حديدى من الجمجمة

مستشفي بنها للتأمين الصحي
مستشفي بنها للتأمين الصحي
إبراهيم الهواري

نجح فريق جراحي بمستشفى التأمين الصحي ببنها بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريض حضر إلى المستشفى بإدعاء مشاجرة ووجود مقص بالجمجمة، حيث تم عمل الأشعات اللازمة له "أشعة مقطعية على المخ وأشعة عادية"، والتحاليل اللازمة لدخول المريض العمليات، وحجز الدم للمريض، وتم حجز المريض فى أسرع وقت، وتم دخوله العمليات فى أسرع وقت من الاستقبال مباشرة ، واستخراج المقص من الجمجمة، واستقرار حالة المريض بالمستشفى.
وكشفت المستشفى، في بيان لها، أنه حضر المريض إلى المستشفى بإدعاء مشاجرة ووجود مقص بالجمجمة، تم تحرير محضر، كما تم عمل الأشعات اللازمة له "أشعة مقطعية على المخ وأشعة عادية"، والتحاليل اللازمة لدخول المريض العمليات، وحجز الدم للمريض، وتم حجز المريض فى أسرع وقت، وتم دخوله العمليات فى أسرع وقت من الاستقبال مباشرة ، واستخراج المقص من الجمجمة، واستقرار حالة المريض بالمستشفى.
وقدمت المستشفى بقيادة الدكتور محمد طاهر بلابل مدير المستشفة، والدكتور محمد دياب نائب مدير المستشفى الشكر للفريق الجراحي الذي ضم كلا من الدكتور محمد السيد منصور أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة علياء علي حسن استشاري التخدير، وطاقم تمريض العمليات بالمستشفى، مؤكدين ان المستشفى تفخر بفريقها الطبي الذي أظهر احترافية عالية في التعامل مع هذه الحالة الطارئة، حيث تمكن من الحفاظ على حياة المريض دون مضاعفات.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، إن نجاح هذه العملية يعكس الجهد الكبير والتنسيق المثالي بين جميع فرق العمل بالمستشفى، ويؤكد قدرة مستشفيات التأمين الصحي على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية.

