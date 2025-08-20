بسبب مكالمة تليفون.. ضبط المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض وإصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من مستشفى ناصر العام بوصول شاب مصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد وبتر عقلتي من أصابع اليد.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "أحمد ع"، 16 عامًا، طالب ومقيم بهتيم، دائرة القسم، وبين المتهم ويدعى "سيف ح"، 15 عامًا، طالب، وشهرته "سيف غيبوبة"، ومقيم بذات العنوان، تطورت إلي مشاجرة بالأيدي إثر قيام المتهم بإجراء مكالمة هاتفية من تليفون المجني عليه، وعقب إنهاء المكالمة رفض استرجاع التليفون، قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح أبيض "سفوريا"، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس وبتر عقلتي من أصابع اليد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.