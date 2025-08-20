محافظ القليوبية يزور المصاب بحريق منطقة الشدية ببنها ويطمئن على حالته

زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المواطن رشاد حسني السيد، المتطوع بجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، الذي أصيب أثناء محاولته إنقاذ أحد المنازل بمنطقة الشدية بمدينة بنها بعد تسرب للغاز.

كان الشاب قد أظهر شجاعة بالغة حين بادر بالدخول إلى المنزل المنبعث منه رائحة الغاز، محاولًا إخراج أسطوانة البوتاجاز وإغلاق مصدر التسريب قبل اندلاع النيران.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصاب، ووجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، مشيدًا ببطولته وإقدامه على إنقاذ الأرواح ومنع تفاقم الحادث.

كما بادر المحافظ بتقديم مساعدة مالية عاجلة للمصاب وأسرته دعمًا له في هذه الظروف، إلى جانب توجيهه بصرف مساعدة مالية شهرية له فور تماثله للشفاء، تقديرًا لتضحياته وشجاعته.