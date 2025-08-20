قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
محافظات

محافظ القليوبية يزور المصاب بحريق منطقة الشدية ببنها ويطمئن على حالته

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المواطن رشاد حسني السيد، المتطوع بجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، الذي أصيب أثناء محاولته إنقاذ أحد المنازل بمنطقة الشدية بمدينة بنها بعد تسرب للغاز.

كان الشاب قد أظهر شجاعة بالغة حين بادر بالدخول إلى المنزل المنبعث منه رائحة الغاز، محاولًا إخراج أسطوانة البوتاجاز وإغلاق مصدر التسريب قبل اندلاع النيران.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصاب، ووجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، مشيدًا ببطولته وإقدامه على إنقاذ الأرواح ومنع تفاقم الحادث. 

كما بادر المحافظ بتقديم مساعدة مالية عاجلة للمصاب وأسرته دعمًا له في هذه الظروف، إلى جانب توجيهه بصرف مساعدة مالية شهرية له فور تماثله للشفاء، تقديرًا لتضحياته وشجاعته.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز المساعدات في غزة إلى 2018 شهيدًا و14947مصابًا

أرشيفية

58 شهيدًا و185 مصابًا.. غارات الاحتلال تحصد الأرواح في غزة خلال 24 ساعة

أرشيفية

تكدس آلاف الشاحنات في رفح والاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة

بالصور

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

