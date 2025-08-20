الإعدام شنقا لعامل والمؤبد لـ2 آخرين والمشدد 15 سنة لطالب بتهمة قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وكذلك السجن المؤبد لعامل وسائق، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لطالب، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34647 لسنة 2024 القناطر الخيرية المقيدة برقم 4394 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ ع م" 32 سنة، عامل، و"إبراهيم ه إ"، 27 سنة، عامل، و"عبد الحميد ح ع"، 34 سنة، سائق، و"كريم م أ"، 16 سنة، طالب، لأنهم بتاريخ 14 / 6 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الرابع طفل تجاوز الـ15 سنة، ولم يتجاوز سنه 18 سنة، قتلوا المجني عليه علاء شعبان صلاح الدين حسن عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، على إثر خلاف سابق بين الأول والمجني عليه وتوجهوا قاصدين مكان تواجده مدججين بتلك الأسلحة، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية استقرت بجسده فأخرجوه على إثرها بدمائه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين، أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية سريعة الطلقات"، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما أحرزوا ذخائر - 6 طلقات - مما تستعمل في السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.