طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

توفي الإعلامي المخضرم عاطف كامل، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، بسكتة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 60 سنة.

سبب وفاة عاطف كامل

جاءت وفاة عاطف كامل -بحسب مصادر- بعد حصول طليقته على حكم حبس ضده بعشر سنوات.

أعلن وفاة عاطف كامل عدد من زملائه الإعلاميين، من بينهم الشاعر فوزي إبراهيم والإعلامية عواطف أبو السعود، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن صدمتهم وحزنهم لرحيله المفاجئ.

من هو عاطف كامل

عُرف عاطف كامل بكونه أحد أبرز مذيعي التلفزيون المصري، إذ بدأ مسيرته الصحفية قبل أن يكتشفه الإعلامية الراحلة سهير الإتربي، وبدأ ظهوره على شاشة التليفزيون المصري من خلال برنامج "لو بطلنا نحلم"، الذي تميز بتقديمه بأسلوب خاص.

كما قدم برامج حوارية وإخبارية عدة، وكان من أول الإعلاميين الذين قدموا نشرة إخبارية يومية منفردة على شاشة ماسبيرو.

تفاصيل وفاة عاطف كامل

تُوفي عاطف كامل في منزله، إذ لم يكن يعاني أمراضا مزمنة معروفة، ما جعل وفاته مفاجئة ومؤلمة لعائلته وزملائه، وقد نعى الوسط الإعلامي والفني رحيله، مؤكدين مكانته الرفيعة في الإعلام المصري، وأن برامجه ستظل شاهدة على أدائه الإعلامي الراقي.