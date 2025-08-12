قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل فرحها بأيام.. وفاة عروس بسكتة قلبية في المنوفية

عروس المنوفية
عروس المنوفية
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي قرية أشمون في محافظة المنوفية، جثمان فتاة قبل فرحها بأيام وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة على العروس رحمة السيد محمد عاشور وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وقال الأهالي، إن العروس رحمة كانت تستعد لزفافها الأحد المقبل وكانت تجهز لفرحها وسط حالة من الفرحة بين الجميع.

وتابعوا أنها أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

وتحولت الزغاريد والتهاني إلي سرادق عزاء كبير لتوديع رحمة الي مثواها الأخير وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء المدينة.

