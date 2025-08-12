قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
سكتة قلبية مفاجئة تطفئ فرحة أشمون.. رحيل "رحمة" عروس الجنة قبل أيام من زفافها

مروة فاضل

سادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة أشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة عروس الجنة رحمة السيد عاشور والتي كانت تستعد لزواجها الأحد المقبل.

تحضيرات وزغاريد وحجز فستان الفرح هكذا كان الحال في منزل رحمة العروس التي كانت تستعد للزفاف خلال أيام.

القصة الكاملة 

ذهبت رحمة الي الكوافير من أجل تحضيرات الزواج بصحبة أصدقائها ولكن سرعان ما عادت إلي المنزل منهكة وفي حالة اعياء.

ظن البعض إصابتها بإرهاق نتيجة تحضيرات الزفاف الأخيرة ولكن سرعان ما سقطت رحمة مغشية عليها وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

رحمة ماتت.. هكذا جاءت الصدمة علي وجوه الجميع بعد إعلان الطبيب عن وفاة رحمة بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة.

تحولت الزغاريد احتفالا بالعروس الي بكاء وصراخ شديد حزنا علي رحيل عروس الجنة رحمة السيد.

حالة حزن بالمنوفية 

وسادت حالة من الصدمة بين الجميع وشيع العشرات من أهالي اشمون جثمان رحمة الي مثواها الأخير في مقابر الأسرة عقب أداء الصلاة عليها في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء من مسجد الفردوس.

ودع الأهالي العروس إلي مثواها الأخير فبدلا من أن تزف إلي عريسها الأحد المقبل زفت إلي الجنة عروسا.

ويخيم الحزن والصدمة علي وجوه الكثير من أهالي المدينة الذين توافدوا علي منزلها لتقديم واجب العزاء.

انطفأت الأنوار وعلت أصوات القرآن في جميع أنحاء شارعها حزنا علي العروس التي لم تكتمل فرحتها بسبب السكتة القلبية.

تتسم بالسمعة الحسنه 

كانت طيبة وفي حالها هكذا وصف أهالي اشمون العروس الراحلة رحمة بأنها كانت تتمتع بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة بين الجميع ومعروف عنها تربيتها الصالحة.

وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لرثاء العروس الراحلة ابنة مدينة اشمون.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية عروس الجنة اشمون

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

