سكتة قلبية مفاجئة تطفئ فرحة أشمون.. رحيل "رحمة" عروس الجنة قبل أيام من زفافها

سادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة أشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة عروس الجنة رحمة السيد عاشور والتي كانت تستعد لزواجها الأحد المقبل.

تحضيرات وزغاريد وحجز فستان الفرح هكذا كان الحال في منزل رحمة العروس التي كانت تستعد للزفاف خلال أيام.

القصة الكاملة

ذهبت رحمة الي الكوافير من أجل تحضيرات الزواج بصحبة أصدقائها ولكن سرعان ما عادت إلي المنزل منهكة وفي حالة اعياء.

ظن البعض إصابتها بإرهاق نتيجة تحضيرات الزفاف الأخيرة ولكن سرعان ما سقطت رحمة مغشية عليها وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

رحمة ماتت.. هكذا جاءت الصدمة علي وجوه الجميع بعد إعلان الطبيب عن وفاة رحمة بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة.

تحولت الزغاريد احتفالا بالعروس الي بكاء وصراخ شديد حزنا علي رحيل عروس الجنة رحمة السيد.

حالة حزن بالمنوفية

وسادت حالة من الصدمة بين الجميع وشيع العشرات من أهالي اشمون جثمان رحمة الي مثواها الأخير في مقابر الأسرة عقب أداء الصلاة عليها في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء من مسجد الفردوس.

ودع الأهالي العروس إلي مثواها الأخير فبدلا من أن تزف إلي عريسها الأحد المقبل زفت إلي الجنة عروسا.

ويخيم الحزن والصدمة علي وجوه الكثير من أهالي المدينة الذين توافدوا علي منزلها لتقديم واجب العزاء.

انطفأت الأنوار وعلت أصوات القرآن في جميع أنحاء شارعها حزنا علي العروس التي لم تكتمل فرحتها بسبب السكتة القلبية.

تتسم بالسمعة الحسنه

كانت طيبة وفي حالها هكذا وصف أهالي اشمون العروس الراحلة رحمة بأنها كانت تتمتع بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة بين الجميع ومعروف عنها تربيتها الصالحة.

وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لرثاء العروس الراحلة ابنة مدينة اشمون.