فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة لافتة.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية فستانًا طويلًا وأنيقًا باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صورة الفنانة هنا الزاهد.