جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة تتناسب مع ظهورها.

وتألقت مي عمر، مرتدين جمبسوت صيفي ملون بألوان مبهجة، وجاء الجمبسوت بتصميم جذاب وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة كما وضعت قبعة باللون البيج لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عمر