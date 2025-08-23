إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة اسماء جلال، صورة جديدة لها، عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي على “إنستجرام” بإطلالة صيفية لافتة.

وظهرت أسماء جلال في الصور، مرتدية جيب طويلة باللون البيج الفاتح، ونسقت معها توب مكشوف البطن بنفس اللون؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت أسماء جلال، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون الوردي اللامع للشفاه.

كما اختارت أسماء جلال، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صورة الفنانة أسماء جلال