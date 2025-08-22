فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

شاركت الفنانة مي سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية على البحر .

وظهرت مي سليم، مرتديه فستان طويل باللون الأخضر والابيض، وجاء الفستان بتصميم كاجوال ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع تربون على شعرها تتناسب مع اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم