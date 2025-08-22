فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة رحمة أحمد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت رحمة أحمد، مرتديه فستان لافت وجذاب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رحمة أحمد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رحمة أحمد، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رحمة أحمد