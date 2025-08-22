رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة ريم سامي ، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة .

وظهرت ريم سامي ، مرتديه بنطال كاجوال باللون البيج، ونسقت معه بلوزة باللون الابيض لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم سامي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم سامي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور ريم سامي رفقة زوجها