كارولين عزمي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون البني المزين بالشراشيب.





انتعلت كارولين عزمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات ذات اللون الذهبي التي منحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.