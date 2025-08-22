زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. صور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





صور زوجة ماجد المصري في أحدث ظهور

خطفت زوجة ماجد المصري الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية مايوه ممزوج باللون الأبيض مع الأسود ونسقت معه كاش مايوه باللون الأسود مما زاد من أناقتها.

انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء صيفي مسطح باللون الأسود مع كلاتش بنفس اللون، تزينت ببعض المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



