قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شاركت الفنانة شيماء سيف ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.
وتألقت شيماء سيف ، مرتدين فستان طويل وأنيق باللون الفوشيا، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.
كما اختارت شيماء سيف ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.
ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف.