أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

وتألقت ياسمين عز، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الابيض ، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها مع وضع قبعة باللون الابيض لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز، في المكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الإعلامية ياسمين عز: