في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مطار نيوم، وفي لفتة استثنائية تحمل دلالات سياسية وشخصية عميقة، قاد ولي العهد السعودي، بنفسه السيارة التي أقلت الرئيس السيسي.

هذه اللفتة غير المعتادة تعد تأكيدًا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعكس مدى التقارب الشخصي بين القيادتين، مما يرسل رسالة واضحة حول وحدة الموقف وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار نيوم، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه في زيارة مهمة إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم، تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، إذ من المقرر أن تتصدر مباحثات الزعيمين قضايا حيوية مثل الأوضاع في قطاع غزة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما تتناول المباحثات المقرر عقدها بمدينة نيوم، "سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية".