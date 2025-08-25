قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3
صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة
بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو
كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة
بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك
تسعى وزارة الإسكان إلى توفير بدائل امنة ومنظمة لسكان الإيجار القديم، مع ضمان حقوق المستاجرين.

الشقق البديلة للايجار القديم

يبحث  المستأجرين بنظام الإيجار القديم، حول تفاصيل موعد وطريقة التقديم على الشقق البديلة لشقق الايجار القديم، إضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة.

 وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

الشقق البديلة للايجار القديم

موعد التقديم على الشقق البديلة للايجار القديم 2025

أوضحت وزارة الإسكان أن المنصة ستفتح رسميا أمام المواطنين اعتبارا من الأول من أكتوبر 2025، وتستمر فترة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر كاملة، تتيح خلالها للمستأجرين تسجيل بياناتهم واختيار رغباتهم بسهولة من دون أي تعقيدات إجرائية.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يختلف عن مشروعات الإسكان الاجتماعي المعروفة، حيث لا يتطلب حدا أقصى للعمر، ولا مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، إذ يعد عقد الإيجار القديم نفسه هو الضامن الأساسي للحصول على الوحدة السكنية البديلة.

شروط التقديم على الوحدات البديلة للايجار القديم

كما أوضحت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها، وهي:
بطاقة رقم قومي سارية المفعول.
مستند يوضح الدخل أو المعاش الشهري.
استكمال أي أوراق إضافية قد تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلبات.

أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.

الأوراق المطلوبة للتقديم للشقق البديله للايجار القديم

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد الزوج والزوجة.
شهادات ميلاد الأبناء القصر، وبطاقاتهم القومية إذا كانوا بالغين.
قسيمة الزواج أو الطلاق وفق الحالة الاجتماعية.
شهادة وفاة الزوج وإشهاد الوراثة في حالة الوفاة.
بالنسبة لذوي الهمم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

أن يكون الطلب مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
صورة من عقد الإيجار القديم وإثبات استمرار العلاقة الإيجارية.
تعهد بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام الجديدة.

اهداف مشروع قانون الجديد للايجار القديم

يستهدف مشروع القانون الجديد إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، عبر وضع زيادات محددة على القيم الإيجارية الحالية، مع تحديد جدول زمني لانتهاء العقود.

بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك من جهة، والحفاظ على مصلحة المستأجرين من جهة أخرى، وذلك في إطار سعي الدولة إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة المتجمد منذ عقود.

القيمة الإيجارية حسب المناطق

نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق تصنيف المناطق، وذلك على النحو التالي:

المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة إلى 10 أضعاف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: تحدد القيمة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها شهريا.

كما نص المشروع على أن يلتزم جميع المستأجرين بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من عمليات الحصر والتقييم وتحديد القيمة النهائية لكل منطقة.

