وظائف خالية بالبنك المركزي بقطاع الأمن السيبراني 2025

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون، عن الوظائف التي يعلنها البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وظائف البنك المركزي 2025

ويهتم اصحاب الخبره في مجال البنوك، بفرص العمل التي اعلنها البنك المركزي من خلال فتح باب التقديم لشغل وظيفة جديدة في قطاع الأمن السيبراني، وذلك تحت مسمى مهندس أول حوكمة الأمن السيبراني.

وذلك ضمن استراتيجيته لتعزيز البنية التكنولوجية وحماية البيانات والمعلومات في ظل التطورات المتسارعة بمجال التحول الرقمي.

وظائف البنك المركزي 2025

موعد التقديم بوظائف البنك المركزي 2025

وأوضح البنك أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة هو 31 أغسطس 2025، مشددا على ضرورة التقديم عبر الموقع الرسمي فقط.

ويمكن  للمتقدمين الاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل والتقديم بشكل مباشر من خلال صفحة الوظائف الإلكترونية.

تفاصيل وظائف البنك المركزي 2025

تهدف وظيفة مهندس أول حوكمة الأمن السيبراني إلى دعم سياسات البنك المركزي في مجال الأمن السيبراني عبر عدة مهام رئيسية، تشمل الاتي:-

متابعة أحدث اتجاهات المخاطر السيبرانية والتوصية بالتدابير اللازمة لمواجهتها.
تقييم الحلول والتصاميم الفنية لضمان سلامة البنية التقنية.
مراجعة تقارير اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات.
تقديم الدعم للفريق الفني ونقل الخبرات، مع متابعة الأداء وفق مؤشرات محددة.

تقديم التوجيه الفني والإشراف على مراجعة طلبات الاعتماد الخاصة بالبنوك فيما يتعلق بالأنظمة والتطبيقات والتقنيات الجديدة.
تقييم مدى التوافق مع المعايير القياسية في مجال الأمن السيبراني.
مراجعة التطبيقات والحلول الخاصة بالتكنولوجيا المالية وضمان الالتزام بالضوابط الأمنية.
تطوير استبيانات العناية الواجبة وصياغة وتحديث السياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني.

المهارات المطلوبة لوظائف البنك المركزي 2025

التحلي بالنزاهة والقدرة على الحفاظ على سرية البيانات.
إتقان اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.
معرفة متقدمة بتقنيات الحماية مثل الجدران النارية، أنظمة كشف التسلل، التشفير وأدوات تقييم الثغرات.
مهارات تحليلية قوية وقدرة على العمل بشكل مستقل أو ضمن فريق.

وأكد البنك المركزي أن التقديم متاح حتى نهاية أغسطس 2025 حصريا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

المؤهلات المطلوبة لوظائف البنك المركزي 2025 

حدد البنك المركزي عدة شروط للقبول بالوظيفة، أبرزها:

خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في الأمن السيبراني أو تدقيق تكنولوجيا المعلومات داخل القطاع المصرفي.
امتلاك شهادات مهنية معتمدة مثل ISO 27001، ISC2، ISACA، GIAC، EC-council أو INE، وتعد ميزة إضافية.

الحصول على بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو علوم الحاسوب والمعلومات أو نظم المعلومات، مع إمكانية قبول تخصصات أخرى بشرط وجود دراسات عليا أو شهادات متخصصة في الأمن السيبراني.

الأمن السيبراني وظائف البنك وظائف البنك المركزي مهندس أول حوكمة الأمن السيبراني مهندس أول حوكمة حوكمة الأمن السيبراني قطاع الأمن السيبراني

