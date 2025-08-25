قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة 2700 وظيفة بالبريد المصري.. رابط الاستعلام بالبطاقة

البريد المصري
البريد المصري
رشا عوني

يبحث الكثير عن نتيجة مسابقة البريد المصري ٢٠٢٥ والتي تتيح ٢٧٠٠ وظيفة في هيئة البريد المصري، وقد ظهرت نتيجة المسابقة اليوم وتم إعلان النتائج إليكترونيا. 
 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل (2700) وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

الاستعلام عن نتائجة وظائف البريد المصري بالرقم القومي 
 

النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg)، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

وظائف البريد المصري

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري: 

  1. الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: jobs.caoa.gov.eg.
  2. الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.
  3. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم في الخانة المخصصة.
  4. كتابة كود التسجيل الذي حصل عليه المتقدم عند تقديم الطلب.
  5. الضغط على زر عرض النتيجة لمعرفة الموقف النهائي من المسابقة

بدء التظلم غداً

ومن المقرر أن يتيح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة للمتقدمين إمكانية التظلم على النتيجة اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، عبر البوابة ذاتها، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

وسيتم اجراء التظلمات من خلال البوابة الإلكترونية ذاتها، حيث يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ليتم فحصها بدقة من جانب اللجان المختصة.

وظائف البريد المصري 

اختبارات مسابقة البريد المصري 

وأكد رئيس الجهاز أن الاختبارات تمت داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشار إلى أن الجهاز حريص على تعزيز معايير النزاهة والموضوعية في جميع مراحل المسابقة، بدءًا من التقديم الإلكتروني، مرورًا بالامتحانات المميكنة، وصولًا إلى إعلان النتيجة بشكل رسمي وموثق.

 وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بدعم خطط الإصلاح الإداريوتطوير الجهاز الحكومي عبر استقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات العمل داخل مؤسسات الدولة.

وظائف البريد المصري مسابقة وظائف البريد المصري الاستعلام عن نتيجة وطائف البريد المصري نتيحة وظائف البريد المصري وظائف خالية بالبريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني لنظيره الروسي: طهران لن تسعى أبدا لتصنيع سلاح نووي

صورة أرشيفية

زوجة الأب وراء المأساة.. تفاصيل صادمة في واقعة تسمم أسرة كاملة بالمنيا

بالصور

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد