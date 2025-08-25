نتيجة 2700 وظيفة بالبريد المصري.. رابط الاستعلام بالبطاقة

يبحث الكثير عن نتيجة مسابقة البريد المصري ٢٠٢٥ والتي تتيح ٢٧٠٠ وظيفة في هيئة البريد المصري، وقد ظهرت نتيجة المسابقة اليوم وتم إعلان النتائج إليكترونيا.



أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل (2700) وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

الاستعلام عن نتائجة وظائف البريد المصري بالرقم القومي



النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg)، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

وظائف البريد المصري

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري:

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: jobs.caoa.gov.eg. الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم في الخانة المخصصة. كتابة كود التسجيل الذي حصل عليه المتقدم عند تقديم الطلب. الضغط على زر عرض النتيجة لمعرفة الموقف النهائي من المسابقة

بدء التظلم غداً

ومن المقرر أن يتيح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة للمتقدمين إمكانية التظلم على النتيجة اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، عبر البوابة ذاتها، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

وسيتم اجراء التظلمات من خلال البوابة الإلكترونية ذاتها، حيث يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ليتم فحصها بدقة من جانب اللجان المختصة.

اختبارات مسابقة البريد المصري

وأكد رئيس الجهاز أن الاختبارات تمت داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشار إلى أن الجهاز حريص على تعزيز معايير النزاهة والموضوعية في جميع مراحل المسابقة، بدءًا من التقديم الإلكتروني، مرورًا بالامتحانات المميكنة، وصولًا إلى إعلان النتيجة بشكل رسمي وموثق.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بدعم خطط الإصلاح الإداريوتطوير الجهاز الحكومي عبر استقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات العمل داخل مؤسسات الدولة.