وظائف بالسكة الحديد قدم الآن.. الشروط والمستندات المطلوبة

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر موقع ببوابة الوظائف الحكومية عن مجموعة من الوظائف النوعية والمتخصصة.

وتلك فرص العمل تشمل وظائف لخريجي كليات الهندسة والفنيين، بالاضافه الي وظيفة مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بالمنطقة.

وظائف

رئيس الإدارة المركزية للتشغيل



والوظيفة الثالثة الشاغرة في السكة الحديد، هي رئيس الإدارة المركزية للتشغيل “مسافات طويلة”.

وتندرج مهام هذه الوظيفة في تخطيط وإدارة ومتابعة عمليات تشغيل القطارات وفقا للمعايير الهندسية للجرارات والعربات وسياسات التشغيل وتوافر العمالة اللازمة بوحدة ركاب المسافات الطويلة وإبداء الرأي الفني في حالة توقف الخطوط لضمان تحقيق الأهداف التشغيلية، ويشترط للتقديم الحصول على مؤهل هندسي عالي.

وظائف السكة الحديد

الوظائف المعلنة عبر بوابة الوظائف الحكومية للسكه الحديد، تتمثل في مدير عام التشغيل على الشبكة بالمنطقة الجنوبية بأسوان بقطاع البنية الأساسية.

وتتمثل مهام هذه الوظيفة في الإشراف على التشغيل وتأمين ومراقبة حركة القطارات وانتظام مسيرها داخل المنطقة، والتصرف السريع في مواجهة الحوادث والأزمات، ويشترط للتقديم الحصول على مؤهل عالي هندسي.

مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بالمنطقة



وظيفة مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بالمنطقة الجنوبية، وتندرج مهام هذه الوظيفة في إعداد أهداف واستراتيجيات المبيعات، ومتابعة تجميع وتحليل بيانات المبيعات بالمنطقة.

بالاضافه الي صيانة ماكينات التذاكر وأجهزة الحاسب الآلي للتذاكر والاشتراكات الخاضعة للخطوط الطويلة بالمنطقة، وإمداد الإدارات المعنية ببيانات مبيعات المنطقة، ويشترط للتقديم الحصول على مؤهل عالي يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة لوظائف السكة الحديد

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق + إضافته على أسطوانة مدمجة CD.

خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي + صحيفة الحالة الجنائية + خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفى حكومي.

المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى.

تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.

العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير.

الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.



موعد التقديم على وظائف السكة الحديد 2025

يتاح التقديم على وظائف السكة الحديد اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025 وحتى يوم 23 سبتمبر المقبل.

على أن تسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان.

وذلك بمبنى محطة القاهرة الدور الثاني، ميدان رمسيس مع استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.

شروط وظائف السكة الحديد

القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

القدرة العالية على القيادة والتوجيه، والتخطيط والمتابعة والرقابة.

القدرة على إدارة الأزمات وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والالتزام بقواعد وقوانين العمل.

قضاء مدة بينيه مقدارها عامين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ستة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.