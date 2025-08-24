قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن

شرط استخراج فيش جنائي مميكن
شرط استخراج فيش جنائي مميكن
محمد غالي

يبحث الراغبون في التقديم بالوظائف والكليات عن خطوات استخراج فيش جنائي، والذي يعد من ابرز أوراق التقديم، والتي يتوقف عليها القبول او الرفض.

شروط استخراج فيش جنائي مميكن

يشترط أن يكون المتقدم قد سبق له تسجيل بصماته وبياناته بشكل رسمي سابقا عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية لأول مرة أو أبراج البصمة عند استخراج بطاقة الرقم القومي.

مدة صلاحية الصحيفة الجنائية

تمتد صلاحية صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ولا يجوز إجراء أي تعديل في البيانات.

استخراج فيش جنائي مميكن

خطوات استخراج فيش وتشبيه بالموبيل

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة. 
4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.
5. تعبئة جميع البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش و التشبيه بدقة.
6. الضغط على «تسجيل الطلب».
7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة وسداد الرسوم.

يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم ترسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

الأوراق المطلوبة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية

تقديم إثبات شخصية مصري ساري (جواز السفر / بطاقة رقم قومي) وصوره منها.
ولاول مره صورة شخصية حديثة (٤×٦).

ويتطلب استخراج صحيفة حالة جنائية الحضور بشكل شخصي لاول مره.

شروط إصدار صحيفة حالة جنائية ممكنة

  • سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.
  • سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.
  • يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.
  • أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيما بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة.
  • يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.
  • لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا داخل  مصر  بعد التحقق من مطابقة الرقم القومى.

 

