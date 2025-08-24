أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن

يبحث الراغبون في التقديم بالوظائف والكليات عن خطوات استخراج فيش جنائي، والذي يعد من ابرز أوراق التقديم، والتي يتوقف عليها القبول او الرفض.

شروط استخراج فيش جنائي مميكن

يشترط أن يكون المتقدم قد سبق له تسجيل بصماته وبياناته بشكل رسمي سابقا عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية لأول مرة أو أبراج البصمة عند استخراج بطاقة الرقم القومي.

مدة صلاحية الصحيفة الجنائية

تمتد صلاحية صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ولا يجوز إجراء أي تعديل في البيانات.

استخراج فيش جنائي مميكن

خطوات استخراج فيش وتشبيه بالموبيل

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

5. تعبئة جميع البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش و التشبيه بدقة.

6. الضغط على «تسجيل الطلب».

7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة وسداد الرسوم.

يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم ترسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

الأوراق المطلوبة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية

تقديم إثبات شخصية مصري ساري (جواز السفر / بطاقة رقم قومي) وصوره منها.

ولاول مره صورة شخصية حديثة (٤×٦).

ويتطلب استخراج صحيفة حالة جنائية الحضور بشكل شخصي لاول مره.

شروط إصدار صحيفة حالة جنائية ممكنة