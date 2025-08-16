قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
هل الصلاة لمن أخطأ في اتجاه القبلة باطلة؟.. الأزهر يجيب
مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم
نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
خالد الغندور يسخر من فرحة جماهير الأهلي بهزيمة فاركو.. ماذا قال؟
ترامب يدعو الدول الأوربية للمشاركة في المفاوضات المقبلة مع روسيا
إليسا تخطف الأنظار بفستان وردي وحضور غير مسبوق بالعلمين الجديدة |صور
ترامب عقب لقاء بوتين يوجه نصيحة لـ زيلينسكي والدول الأوروبية
الغندور يدافع عن مصطفي شوبير : طبيعي يخطأ ويتعلم
حوادث

طرق ورسوم استخراج فيش جنائى إلكتروني

مصطفى الرماح

يرغب المواطنون في استخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة.

وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

  1. صورة مقاس 6x4
  2. للأجانب المقيمين داخل البلاد
  3. بطاقة إقامة
  4. بطاقة الرقم القومي
  5. أو جواز سفر ساري
  6. أو شهادة ميلاد للقاصرين
  7. بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي 2025

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

  1. الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
  2. اختيار قسم الأدلة الجنائية
  3. اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
  4. إدخال البيانات المطلوبة
  5. يتم الدفع إلكترونيا
  6. إرساله في العنوان المحدد
