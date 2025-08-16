احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفي رجب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر علاء الساحر، بعد تداول مقطع فيديو يوثق واقعة احتجازه أحد الأشخاص داخل منزله والتعدي عليه باستخدام أدوات حادة، وهي الواقعة التي نشرتها طليقته عبر حسابها على إنستجرام عقب انفصالهما.


وكان الفيديو قد أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهر المتهم وهو يقوم بربط الشاب بحبل داخل المنزل والاعتداء عليه، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل.

وبفحص المقطع المتداول، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية المجني عليه ومكان الواقعة، ليتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة المختص، إذ جرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

