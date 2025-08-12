يرسم صورا خادشة للحياء على أجساد السيدات.. القبض على تيك توكر جديد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

جاء ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

تم ضبط المذكور عقب تقنين الإجراءات، وتبين أنه مقيم بالقاهرة وبحوزته “هاتف محمول - لاب توب، بفحصهما تبين احتواؤهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - الأدوات والخامات المستخدمة فى الرسم، غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية”، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.