محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطةكهرباء بإدفو وعودة التيار .. شاهد
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
الكرملين :مشاركة وزير الدفاع في اللقاء الموسع خلال قمة بوتين وترامب
علاء كمال: كل مباريات الزمالك صعبة..والفارق سيكون في الدوافع
تامر عبدالمنعم: تيك توك أصبح مهنة.. والبلوجرز يشترون سيارات وعقارات
مدرب فاركو: الأخطاء الدفاعية والتغييرات أثرت على النتيجة أمام الأهلي
بهدف صلاح.. ليفربول يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي
خبير : مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لدعم المواطن وضبط الأسواق
حوادث

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير

ندى السويفي

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل صاحب مقطع الفيديو المتداول بشأن المتحف المصري الكبير، وذلك عقب استجوابه وإنكاره ما نُسب إليه من اتهام، وبيانه أن هدفه من صناعة المقطع ونشره كان الترويج للمتحف المصري الكبير.

يذكر أن في إطار الحرص على توضيح الحقائق للرأي العام، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستوى المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل.

وتوضح الوزارة أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفاً يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.

