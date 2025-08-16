إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، بتوقيع الكشف الطبي على المرضى تبين استقرار حالتهم الصحيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بإصابة عدد من الأشخاص بأعراض تسمم، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال، بدائرة مركز ملوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، واستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، بتوقيع الكشف الطبي تبين أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.