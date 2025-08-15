المنيا .. مصرع عامل وإصابة اثنين اثناء تنظيف غرفة صرف صحي بإحدى قرى مغاغة

لقي عامل مصرعه فيما اصيب اثنان اخرين اثناء تنظيف غرفة صرف صحي بإحدي قرى مركز مغاغة ، شمال المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال جثة العامل والمصابان باختناق، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، زخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع شخص وإصابه اثنان اخرين عمال، أثناء تنظيف غرفة صرف صحي في بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المحافظة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي محل الواقعة ، وتم المعاينة وتم انتشال الجثه والمصابين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.