محافظ المنيا في جولة ميدانية بحي شمال لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بحي شمال المدينة، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من رفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لعدد من مطالب وشكاوى الأهالي، حيث استجاب على الفور لطلب رواد المسجد بإنشاء مظلة أمامه، موجهاً رئيس المدينة بالتنفيذ الفوري، كما استجاب لمطلب إحدى السيدات بتوفير فرصة عمل لابنها، ومطلب أحد الشباب بالحصول على ف

رصة عمل، مؤكداً حرص المحافظة على مساندة الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

كما وجّه المحافظ برفع جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة أعمال النظافة، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة ويعكس المظهر الحضاري لمدينة المنيا.

