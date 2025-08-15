قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، ضمن جولة ميدانية تضمنت مرورًا مركزيًا من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بمشاركة 115 مشرفًا من الإدارات المركزية للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لتعزيز المنظومة الصحية من خلال المتابعة الميدانية ومعالجة التحديات لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

شملت الجولة مستشفى سمالوط التخصصي، حيث زار نائب الوزير أقسام (الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، معالجة المياه، رعاية الأطفال حديثي الولادة، الصيدلية، وغرفة نفقة الدولة) ووجه بزيادة عدد أطباء العيادات وكراسي الانتظار لتلبية الإقبال المتزايد، واستمع إلى شكاوى المرضى حول نقص دواء معين، مؤكدًا توفيره في أقرب وقت. كما شدد على الالتزام ببروتوكولات صرف المضادات الحيوية وأثنى على أداء الفريق الطبي.

إعادة تأهيل سكن الأطباء

وكانت وحدة طب الأسرة بالحتاحتة، ضمن برنامج جولة نائب الوزير، حيث تفقد أقسام (الطوارئ، الصحة الإنجابية، الصيدلية، متابعة الأطفال، الأسنان، الأعمال الوقائية، والمبادرات) ووجه بإعادة تدريب الأطباء على جهاز السونار، إصلاح كرسي الأسنان، طلب الأدوية قبل نفادها، وإعادة تأهيل سكن الأطباء. كما قرر مكافأة مسئولة متابعة الأطفال ومجازاة مسئولة متابعة الأمهات.

وزار الدكتور عمرو قنديل، وحدة طب الأسرة بالبيهو، حيث راجع (غرفة التطعيمات، متابعة الحوامل، الصيدلية، المعمل، ومكتب الصحة) وشدد على متابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم والحالات الإيجابية للحوامل، وأثنى على مسئولة متابعة المبادرات.

وتضمنت الجولة مستشفى صدر المنيا، حيث تفقد نائب الوزير، أقسام (الاستقبال، الطوارئ، الإنعاش، رعاية المخ والأعصاب، القلب، الصدر، والأقسام الداخلية) ولاحظ ضعف الإشراف الطبي على بعض الحالات، فوجه بتحسين متابعة المرضى واستمع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم.

وعقد الدكتور عمرو قنديل، اجتماعا في نهاية جولته ضم مديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمود عمر، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا، وفريق الإشراف، حيث تم استعراض السلبيات ووضع توصيات للتنفيذ، تشمل (مكافآت لرئيس قسم الأطفال ومشرفة التمريض بمستشفى ملوي التخصصي، ومدير مستشفى الرمد، ومسئولة معمل الرصد البيئي، وفريق مراقبة الأغذية) بجانب استبعاد رئيس قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى العدوة المركزي ومجازاة المقصرين في أقسام الأطفال المبتسرين لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وبروتوكولات المضادات الحيوية، علاوة على توجيه الشكر لمستشفيي سمالوط وملوي التخصصيين لتفوقهما في الأداء، ومدير المديرية وفريق الإشراف لتحسن الأداء مقارنة بالزيارات السابقة، بالإضافة إلى مجازاة مدير الرعاية الأساسية بإدارة سمالوط وتكثيف الإشراف والمتابعة بالإدارات الصحية.

وفي ختام كلمته، خلال الاجتماع، حد الدكتور عمرو قنديل مهلة زمنية قدرها 45 يومًا لمعالجة السلبيات المرصودة، مع إعادة إرسال فريق مركزي لتقييم تنفيذ التوصيات، لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

