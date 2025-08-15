نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، مرورًا شاملًا على 676 منشأة طبية خلال النصف الثاني من يوليو 2025، شملت 211 مستشفى، 388 وحدة ومركز رعاية أولية، و77 مخزنًا طبيًا في محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

تهدف هذه الحملات الدورية إلى ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تحسين كفاءة المنشآت الطبية، رصد أي قصور في الأداء، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

شملت المراجعة التحقق من انتظام سير العمل، كفاءة الأجهزة، صيانة التجهيزات الحيوية، توافر خطط الطوارئ والإخلاء، وسلامة أنظمة إطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تقييم خدمات الأمن وتوزيع أفرادها.

نقص في أعداد أفراد الأمن

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور كشف عن نقص في أعداد أفراد الأمن والمولدات الكهربائية في بعض المنشآت، عدم انتظام صيانة شبكات الغازات الطبية، غياب أنظمة إنذار الحريق في بعض الأماكن، وضعف خطط الإخلاء أو عدم تنفيذ مناورات دورية، كما رصد الفريق عدم انتظام حضور الأطباء، تكدس العيادات، وطول فترات انتظار المرضى.

ووجهت الوزارة مديري المديريات بالمحافظات بسرعة معالجة هذه الملاحظات من خلال مراجعة عقود الأمن، توفير أعداد كافية من أفراد الأمن، استكمال اشتراطات الحماية المدنية، صيانة أنظمة الكهروميكانيكا والحريق، التحقق من سلامة شبكات الغاز، وتفعيل لجان خدمة المواطنين لمتابعة شكاواهم وآرائهم حول جودة الخدمات المقدمة.