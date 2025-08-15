محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤكد: الدولة تولي اهتماما كبيرا بعمارة بيوت الله

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، مسجد العبور بشارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، والدكتور عمر خليفة، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور أحمد عزمي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي.

وعقب الافتتاح، أدى المحافظ شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، حيث ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور عمر خليفة، متناولاً قيمة وأهمية العمل في بناء الفرد والمجتمع، ودور العمل المتقن في نهضة الأوطان، وربطه بتعاليم الدين التي تحث على الإخلاص والاتقان.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين في أجواء تليق بحرمة بيوت الله، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بعمارة المساجد وتطويرها بما يسهم في أداء دورها الدعوي والاجتماعي على الوجه الأمثل، موجهاً الشكر لكل من ساهم في أعمال التجديد من مؤسسات وأفراد.

