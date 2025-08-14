رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية السياحة والفنادق

عقدت لجنة اختيار عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا جلستها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل المنصب، برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وعضوية كلٍّ من الدكتور محمد جلال حسن، والدكتور أبو بكر محيي الدين، والدكتور أحمد شوقي زهران – نواب رئيس الجامعة السابقين والدكتور حازم أحمد عطية الأستاذ بجامعة حلوان ومحافظ الفيوم الأسبق.

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية السياحة والفنادق كلا من: الدكتور محمد عنتر محمد إبراهيم، والدكتور محمد عادل أحمد عطية، والدكتورة سمر مصطفي كمال يوسف، والدكتور محمد عبد المنعم إبراهيم، والدكتور محمد عزت محمد محمد.

واستعرض المرشحون خلال المقابلات برامجهم الأكاديمية والإدارية التي ركّزت على تطوير الكلية أكاديميًا وبحثيًا، وتعزيز مكانتها العلمية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية، إلى جانب مناقشة آليات رفع كفاءة العملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة البيئة الجامعية للطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات حرص الجامعة على اختيار القيادات الأكاديمية وفق معايير الكفاءة والتميز، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم في أجواء من الشفافية والحيادية، بهدف تعيين قيادة قادرة على دعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق رؤية الجامعة في التميز.