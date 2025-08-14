قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
محافظات

محافظ المنيا يتابع نسب إنجاز كوبري عزب التل بديرمواس

محافظ المنيا يتفقد ميدانيا نسب تنفيذ كوبري عزب التل
محافظ المنيا يتفقد ميدانيا نسب تنفيذ كوبري عزب التل
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري “عزب التل” بمركز ديرمواس، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن اهتمامه بمتابعة سير العمل بالمشروع يأتي استجابة مباشرة لمطالب أهالي المركز، لما يمثله الكوبري من أهمية قصوى في تيسير حركة المرور وربط قرى شرق وغرب الإبراهيمية بطريق مصر – أسوان الزراعي، بما يخفف من حدة الازدحام ويسهم في تحسين خدمات النقل بالمركز.

نسب التنفيذ

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الجهة المنفذة حول الكوبري الذى يُعد شريانًا حيويًا يربط قرى شرق وغرب الإبراهيمية بطريق مصر – أسوان الزراعي، ويخدم ما يزيد عن 100 ألف مواطن من قرى خزام الغربية، خزام الشرقية، منشأة سمهان، التل الغربي، جلال باشا الشرقية، وجزيرة التل.

وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتغلب على أي معوقات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن الكوبرى تم هدمه للاحلال والتجديد منذ أكثر من 3 أعوام، وتم استئناف العمل بالكوبري منذ فترة، و صب الخرسانة بالجزء الغربي من الكوبري ويجرى تصنيع الكامر المعدني الخاص بالجزء الشرقي من الكوبري.

رافق المحافظ خلال الجولة ، أميرة الحداد عضو مجلس النواب و الدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس و عدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة

محافظ المنيا نسب تنفيذ كوبري عزب التل استجابة لمطالب الاهالي جولة ميدانية

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

خوان ألفينا بيزيرا

والد خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد: متحمس لرؤية الجماهير

حسين الشحات

حسين الشحات يتألق في مران الأهلي خلال أحدث ظهور

أبو السعود إمام

رسميا.. الزمالك يضم أبو السعود إمام لتدعيم فريق الطائرة

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

