محافظ المنيا يتابع نسب إنجاز كوبري عزب التل بديرمواس

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري “عزب التل” بمركز ديرمواس، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن اهتمامه بمتابعة سير العمل بالمشروع يأتي استجابة مباشرة لمطالب أهالي المركز، لما يمثله الكوبري من أهمية قصوى في تيسير حركة المرور وربط قرى شرق وغرب الإبراهيمية بطريق مصر – أسوان الزراعي، بما يخفف من حدة الازدحام ويسهم في تحسين خدمات النقل بالمركز.

نسب التنفيذ

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الجهة المنفذة حول الكوبري الذى يُعد شريانًا حيويًا يربط قرى شرق وغرب الإبراهيمية بطريق مصر – أسوان الزراعي، ويخدم ما يزيد عن 100 ألف مواطن من قرى خزام الغربية، خزام الشرقية، منشأة سمهان، التل الغربي، جلال باشا الشرقية، وجزيرة التل.

وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتغلب على أي معوقات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن الكوبرى تم هدمه للاحلال والتجديد منذ أكثر من 3 أعوام، وتم استئناف العمل بالكوبري منذ فترة، و صب الخرسانة بالجزء الغربي من الكوبري ويجرى تصنيع الكامر المعدني الخاص بالجزء الشرقي من الكوبري.

رافق المحافظ خلال الجولة ، أميرة الحداد عضو مجلس النواب و الدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس و عدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة