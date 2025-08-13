قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار.. بعد قليل
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
محافظات

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام

محافظ المنيا ورئيس الجامعة
محافظ المنيا ورئيس الجامعة
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام الجامعي، والتي تُعد الأكبر من نوعها في صعيد مصر، وبدأت بالفعل في استقبال أولى الحالات المرضية لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي الخدمة العلاجية، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات الجامعية وتعزيز منظومة الرعاية الطبية المقدَّمة لأبناء محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد مصطفى، مدير المستشفى، والدكتورة أماني صابر، رئيس وحدة العلاج الإشعاعي بكلية الطب، وعدد من أعضاء الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الوحدة الجديدة، والتي تضم أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي على مستوى الصعيد، إلى جانب وحدة المسح الذري (جاما كاميرا)، ووحدة العلاج الكيميائي، وغرف الأشعة، ومعامل تحاليل الأنسجة، والعيادات الخارجية وغرف الكشف، وغرف انتظار المرضى، وغرف العمليات، والعنايات الفائقة والمتوسطة، وعنايات الحالات الحرجة، وغرف التحكم، وغرف العلاج الكيميائي الخارجي المخصصة للرجال والسيدات، بالإضافة إلى وحدات الأشعة المقطعية، ومكتب الفيزياء الطبية، وجهاز المعجل الخطي، ومعامل أخذ عينات النخاع، وقاعات السمينار، والمكتبة الإلكترونية، وغرف أعضاء هيئة التدريس والخدمات الطلابية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول استعدادات المستشفى وجاهزية الأطقم الطبية لاستقبال الحالات، حيث تعمل المستشفى بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير، وتضم جهاز علاج إشعاعي هو الأول من نوعه في مصر، يشرف على تشغيله فريق طبي يضم نحو 30 أستاذًا ومتخصصًا جامعياً، تم تدريبهم في المعهد القومي للأورام على أحدث الأساليب الفنية. كما تم دعم المستشفى بأقسام متخصصة في جراحة وعناية الأورام لتقديم خدمة علاجية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، مشيدًا بما تحظى به هذه المستشفيات من ثقة المواطنين، وبما تقدمه من خدمات علاجية متميزة، إلى جانب دورها التعليمي في إعداد كوادر طبية مؤهلة.

كما أشاد اللواء كدواني بما تشهده جامعة المنيا من أعمال تطوير شاملة، ودورها في دعم مختلف القطاعات وخاصة القطاع الطبي، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية لها دور محوري يتجاوز تقديم الخدمة العلاجية ليشمل التعليم والتدريب والبحث العلمي، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لضمان استدامة الكفاءات الطبية ورفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالمحافظة، لما توفره من تيسير على المرضى، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لهم من خلال الاستفادة من الكوادر العلمية والطبية المتميزة بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أعمال التطوير والتحديث المستمرة بالمستشفيات الجامعية تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الكوادر البشرية العاملة بهذه المستشفيات تتمتع بكفاءة عالية في مختلف التخصصات، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها على الوجه الأمثل، وتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى المترددين عليها.
 

