محافظات

محافظ المنيا: 220 الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

أ ش أ

قرر محافظ المنيا عماد كدواني تخفيض الحد الأدنى للقبول لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي الجديد، استجابة لنتائج الدراسة الإحصائية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بشأن أعداد الناجحين في الشهادة الإعدادية بالدورين الأول والثاني، وحرصًا على استكمال الطاقة الاستيعابية للمدارس.

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه تقرر تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام من 223 درجة إلى 220 درجة بجميع المدارس، ما عدا عدد من المدارس المحددة بمراكز “مغاغة – بني مزار – سمالوط – المنيا – أبوقرقاص”، التي سيظل الحد الأدنى بها كما هو نظرًا لاكتمال الأعداد المقررة.

وشمل القرار تخفيض مجموع القبول لطلاب الخدمات من 190 درجة إلى 185 درجة، وطلاب التعليم الخاص من 185 درجة إلى 175 درجة، بينما حُدد مجموع القبول لطلاب التعليم الرياضي بـ 215 درجة مع اشتراط اجتياز الاختبارات المؤهلة.

وفيما يخص التعليم الفني، تم تخفيض المجموع بعدد من المدارس الصناعية والفندقية والمعمارية وفصول التعليم المزدوج بمختلف مراكز المحافظة بنسب متفاوتة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالتخصصات المختلفة واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم.

