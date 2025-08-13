قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
الحكومة: نستقطب أحد أكبر الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات الكهربائية
مسؤول في البرلمان الدولي: أخشى على المفتي من الذكاء الاصطناعي
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ، والمُقام على مساحة 205 م، لتقديم الخدمات البريدية لما يقرب من 850 ألف نسمة، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته ضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة للهيئة القومية للبريد لتطوير جميع القطاعات ومكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية وتحقيق الميكنة الإلكترونية لمنظومة الخدمات البريدية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور حسن سباق رئيس قطاع مناطق بريد شرق الدلتا حيث أوضح أن المبنى يتكون من دور أرضي ويضم 11 شباك لتقديم خدمة شاملة ( كيو أوتوماتيك ونداء آلي) لخدمة العملاء، وغرفة بها 2 ماكينة"ATM"، بخلاف 44 ماكينه صراف ألي موزعه داخل مدينة منيا القمح بمتوسط معاملات تتخطى الـ 200 مليون شهرياً ، مضيفاً أن المبنى مجهز بالكامل بالشبكات والتركيبات والوصلات الداخلية لإستقبال ما يقرب من 900 عميل يومياً ويعمل المكتب على مدار اليوم من الثامنة صباحاً وحتي التاسعة مساءاً وكذلك يستقبل المكتب العملاء يوم الجمعة من الثانية مساءاً حتي التاسعة مساءاً والسبت من العاشرة صباحاً حتي الخامسة عصراً.  

وأشار رئيس قطاع مناطق بريد شرق الدلتا إلى أن مكتب البريد يضم عدداً من العناصر البشرية تم تدريبهم على أعلى مستوى، لتقديم جميع الخدمات البريدية المتطورة والتعامل مع أحدث الآليات في مجال المعاملات البريدية والتي تشمل التعامل مع الحكومة الإلكترونية وصرف المعاشات لعدد 23 ألف مواطن  وخدمه 2300 مستفيد تكافل وكرامة ، وكذلك 111 ألف عميل توفير بخلاف الحسابات الأخرى ، بجانب تقديم خدمات توصيل جوابات سريعة ، حساب جاري، تحويلات خارجية وداخلية،  وخدمات مصر الرقمية الموثقة، ومنها ( قيد عائلي- شهادات وفيات – شهادات ميلاد – بطاقات رقم قومي – التوثيق القنصلي -التوكيلات البريدية)، مضيفاً أن المبنى يتوفر به خزينة رئيسية مجهزة بوسائل الحماية الأمنية لخدمة حوالي 63 مكتبًا بريديًّا على مستوى مركزي منيا القمح ومشتول السوق وجراجًا مجهزًا أمنيًّا ليضم كافة السيارات الخاصة بمكتب البريد .

وخلال الزيارة، إطلع المحافظ على سير العمل داخل المكتب، واطمأن على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب البريد في تلبية إحتياجات المواطنين اليومية، خاصة فى القرى.

قام المحافظ بالتواصل بشكل مباشر مع عدد من المواطنين المتواجدين بمكتب البريد، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات البريدية والمالية المقدمة، موجهاً القائمين على المكتب بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمترددين، خاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم، والعمل المستمر على تحسين كفاءة الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

كما حرص المحافظ علي زيارة قسم جوازات منيا القمح والذي يقدم خدمات إستخراج جواز السفر وشهاده التحركات ومحاضر الفقد الخاصة  بجوازات السفر ، والتقى بالمواطنين المترددين عليه ،  مشيداً بما لمسه من حسن التنظيم وتسهيل الإجراءات على المواطنين للحصول على الخدمات في سهولة ويسر.

الشرقية محافظ الشرقية لمدينة منيا القمح الخدمات البريدية الخطة الإستراتيجية محافظات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران توجه "نصيحة" للبنان من قلب بيروت

أرشيفية

أقوى خطوة أمريكية ضد الإخوان.. روبيو: تصنيف الجماعة إرهابية قيد الدراسة والإعداد.. وحديث عن مصالح انتخابية خاصة بنيويورك

صورة أرشيفية

«ماسك بيراقبني».. جدل حول تعليق مؤقت لمحادثات الذكاء الاصطناعي "Grok"

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد