محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ، والمُقام على مساحة 205 م، لتقديم الخدمات البريدية لما يقرب من 850 ألف نسمة، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته ضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة للهيئة القومية للبريد لتطوير جميع القطاعات ومكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية وتحقيق الميكنة الإلكترونية لمنظومة الخدمات البريدية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور حسن سباق رئيس قطاع مناطق بريد شرق الدلتا حيث أوضح أن المبنى يتكون من دور أرضي ويضم 11 شباك لتقديم خدمة شاملة ( كيو أوتوماتيك ونداء آلي) لخدمة العملاء، وغرفة بها 2 ماكينة"ATM"، بخلاف 44 ماكينه صراف ألي موزعه داخل مدينة منيا القمح بمتوسط معاملات تتخطى الـ 200 مليون شهرياً ، مضيفاً أن المبنى مجهز بالكامل بالشبكات والتركيبات والوصلات الداخلية لإستقبال ما يقرب من 900 عميل يومياً ويعمل المكتب على مدار اليوم من الثامنة صباحاً وحتي التاسعة مساءاً وكذلك يستقبل المكتب العملاء يوم الجمعة من الثانية مساءاً حتي التاسعة مساءاً والسبت من العاشرة صباحاً حتي الخامسة عصراً.

وأشار رئيس قطاع مناطق بريد شرق الدلتا إلى أن مكتب البريد يضم عدداً من العناصر البشرية تم تدريبهم على أعلى مستوى، لتقديم جميع الخدمات البريدية المتطورة والتعامل مع أحدث الآليات في مجال المعاملات البريدية والتي تشمل التعامل مع الحكومة الإلكترونية وصرف المعاشات لعدد 23 ألف مواطن وخدمه 2300 مستفيد تكافل وكرامة ، وكذلك 111 ألف عميل توفير بخلاف الحسابات الأخرى ، بجانب تقديم خدمات توصيل جوابات سريعة ، حساب جاري، تحويلات خارجية وداخلية، وخدمات مصر الرقمية الموثقة، ومنها ( قيد عائلي- شهادات وفيات – شهادات ميلاد – بطاقات رقم قومي – التوثيق القنصلي -التوكيلات البريدية)، مضيفاً أن المبنى يتوفر به خزينة رئيسية مجهزة بوسائل الحماية الأمنية لخدمة حوالي 63 مكتبًا بريديًّا على مستوى مركزي منيا القمح ومشتول السوق وجراجًا مجهزًا أمنيًّا ليضم كافة السيارات الخاصة بمكتب البريد .

وخلال الزيارة، إطلع المحافظ على سير العمل داخل المكتب، واطمأن على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب البريد في تلبية إحتياجات المواطنين اليومية، خاصة فى القرى.

قام المحافظ بالتواصل بشكل مباشر مع عدد من المواطنين المتواجدين بمكتب البريد، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات البريدية والمالية المقدمة، موجهاً القائمين على المكتب بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمترددين، خاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم، والعمل المستمر على تحسين كفاءة الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

كما حرص المحافظ علي زيارة قسم جوازات منيا القمح والذي يقدم خدمات إستخراج جواز السفر وشهاده التحركات ومحاضر الفقد الخاصة بجوازات السفر ، والتقى بالمواطنين المترددين عليه ، مشيداً بما لمسه من حسن التنظيم وتسهيل الإجراءات على المواطنين للحصول على الخدمات في سهولة ويسر.