رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية

المتهمان
المتهمان
مصطفى الرماح

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين بجوار جرار زراعى وقيام أحدهما بأفعال خادشة للحياء لإحدى الفتيات حال قيامها بتصويره لقيامه بوضع الرمال أمام منزلها بالشرقية.. وضبط مرتكبا الواقعة)

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (مالكى مخبز - مقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بوضع الرمال أمام المخبز الخاص بهما والمجاور لمنزل القائمة بالنشر تمهيداً لإجراء بعض الأعمال بالمخبز خاصتهما ، وإعترف أحدهما بقيامه بأفعال خادشة للحياء للمذكورة لخلافات الجيرة وإعتراضة على قيامهما بتصويرهما.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

افعال خادشة الشرقية مقطع فيديو

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

الدولار

الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية

طارق السعيد

طارق السعيد يكشف سبب غياب إسماعيل مسعود عن بطولة الأفروباسكت بأنجولا

ليفربول

ليفربول يسعى للتعاقد مع مدافع جديد.. تفاصيل

خالد الغندور

تعليق ناري من الغندور على أخطاء الجماهير المختلفة وطريقة العقاب

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

