أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين بجوار جرار زراعى وقيام أحدهما بأفعال خادشة للحياء لإحدى الفتيات حال قيامها بتصويره لقيامه بوضع الرمال أمام منزلها بالشرقية.. وضبط مرتكبا الواقعة)

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (مالكى مخبز - مقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بوضع الرمال أمام المخبز الخاص بهما والمجاور لمنزل القائمة بالنشر تمهيداً لإجراء بعض الأعمال بالمخبز خاصتهما ، وإعترف أحدهما بقيامه بأفعال خادشة للحياء للمذكورة لخلافات الجيرة وإعتراضة على قيامهما بتصويرهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.