محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين منيا القمح

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة منيا القمح ، والذي يضم 11 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

التقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

كما تعرف المحافظ من رئيس مركز ومدينة منيا القمح على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي ، وتمت الإشارة إلي أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح على القانون رقم 187 لسنة 2023 بلغ 9727 طلب ، وتم اصدار 9272 نموذج 7 و 9114 نموذج 8 ، بالإضافة إلى 472 طلب معدل إستكمال إجراءات ، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من أول يوليو وحتى تاريخه تم إنهاء 102 طلب رخصة محال و 209 طلب ترخيص إعلان ، ليؤكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

وجه المحافظ مديرة المركز التكنولوجي بتشغيل جميع شبابيك تقديم الخدمه في ذات الوقت لسرعة إنهاء مصالح المواطنين وخاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم والتعامل مع الجمهور بشكل مميز.

وفي نهاية زيارته أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألوا جهداً في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.