القصة الكاملة لمحاولة خطف أسرة من قبل مجهولين بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية ، منشورا مصحوبا بمقاطع فيديو وصور تتضمن إتهام شخص لمجموعة من الأشخاص بمحاولة خطفه، والتهجم عليه هو واسرته خلال سيرهم بأحد الطرق بمحافظة الشرقية.

وطالب متداولي الفيديو بسرعه فحص الفيديو والتأكد من صحته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما نشر شخص يدعى "مصطفي منير" عل صفحته منشورا جاء فيه: بلاغ رسمي إلى وزارة الدّاخلية والمسؤولين في مصر.. إمبارح في بلطجية حاولوا يخطفوا حماتي والدة شروق وجدة تميم ابني، وبناتها إللي هما إخوات شروق، وكمان زوجة أخو شروق، وكل ده وهما راكبين العربية وخارجين كعائلة عادي.

وتابع: اللي حصل إن أحمد أخو شروق مراتي، كان راكب عربيتهم ومعاه والدته ومراته وإخواته البنات، فلقى عربية نقل أرقامها (ب ق ل 5923) بتقرب منه وبتشاورله ينزّل إزاز عربيته، أحمد افتكر في حاجة في العربية، ففتح الإزاز، لقاهم بيسألوه بمنتهى الوساخة (بكام الليلة مع النسوان دي؟)، فأحمد -الراجل الوحيد في الموقف- قفل إزاز عربيته ومشي حمايةً لحريم بيته، فبدأ البلطجية إللي راكبين العربية الحمرا دول مطاردة أحمد وعربيته وخبطوه، وفضلوا يقولوا (هات النسوان دي بنقولك! هناخدهم يعني هناخدهم)، لغاية ما وصلوا عند مطب والعربية الحمرا إللي بتطارد أحمد وقفت ونزل منها اتنين بلطجية وركبوا ميكروباص كان تبعهم وواقف مستنيهم، الميكروباص رقمه (ر ط د 2384)، وكلهم جريوا ورا أحمد، عشان يخطفوا والدة شروق وإخواتها البنات وزوجة أخو شروق.

طبعا فضلوا يطاردوه وخبطوه كذا مرة والعربية اتدشملت وتوازن العربية اختل فوقفت عند مجزر آلي قبل المعهد الديني على طريق بلبيس، وهناك ربنا ستر ورجالة خرجوا من المجزر يشوفوا في إيه، فزي ما حضراتكم شايفين اتلموا عليهم وفضلوا يقولوا: "آه.. سلموا الناس دول لينا، دول سرقوا موبايل مننا!"، الأوساخ بيتهموهم بسرقة عشان يخطفوهم! طبعا شباب المجزر فهموا وشافوا بنات ناس وناس محترمة والناحية التانية بلطجية وشخير وضرب، تخيل إنهم ضربوا أحمد وضربوا حماتي!!!! ضربوا ست قد والدتهم بتدافع عن ابنها!! فشباب المجزر اتدخلوا وطبعا قامت عركة وهربوا البلطجية.

أهل شروق عملوا محضر جنح مجلس بلبيس رقمه19417.

أحمد اتعور جامد في رقبته، كانوا عايزين يدبحوه!!!! وماة شروق متعورة في وشها!!!!!! يعني بتدافع عن حريم بيتك فيبقى جزاءك الدبح!!!!!!!

كل ده حصل في الشرقية، تحديدا من بعد العباسة لغاية السعادات على طريق أبو حمّاد/ البلبيس.

حسبي الله ونعم الوكيل، هي وصلت لمحاولة خطف بنات وهما راكبين عربيات في وضوح النهار مع أهاليهم!!! أنا كاتب البوست ده كبلاغ رسمي لوزارة الداخلية، وأتمنى من كل قلبي، البلطجية دول يتجابوا.

فيما جاءت التعليقات مطالية رجال وزارة الداخلية بسرعه التدخل وضبط المتهمين وإتخاذ كافة الإجراءات القانوينة.