الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير مياه باردة ومشروبات مرطبة لعمال النظافة وفِرق العمل الميداني خلال ساعات العمل وتنظيم أوقات العمل بحيث تُؤدّى المهام في ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع تجنّب فترات الذروة في الظهيرة التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة ومتابعة انتظام سير العمل الميداني والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

ثمن المحافظ جهود عمال قطاع النظافة للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي للمدن، مؤكدًا أن ما يقومون به عمل يستحق كل الاحترام والتقدير.

وأكد المحافظ أن هذه اللفتة البسيطة ما هي إلا رسالة شكر ودعم لكل من يبذل جهدًا من أجل راحة المواطنين، مشيرًا إلى أن عمال النظافة هم الجنود المجهولون الذين يعملون لتوفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة للجميع.

وحرص محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق صباح اليوم، على تقديم زجاجات مياه باردة وعصائر وكابات لعمال تحسين البيئة الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة.