الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

أصيب 32 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل وقع صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدينة الرحاب بأسيوط الجديدة.

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوى الشرقي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوى الشرقي ناحية مدينة الرحاب ووجود مصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص تصادم أتوبيس وسيارة نقل ما أسفر عن إنقلاب الأتوبيس وإصابة 32 شخصا من الركاب وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.