ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر في بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز بلبيس، برئاسة المهندس أحمد محمد مرسى، مدير إدارة تموين بلبيس، للمرور على الأنشطة والأسواق.

و أسفرت الحملة عن ضبط 8 طن خامات أعلاف مجهولة المصدر بناحية المنطقة الصناعية،خارج زمام بساتين الإسماعيلية (منطقة آباظه) ،الزوامل بمركز و مدينة بلبيس وتم تحرير محضر رقم (١٨٢٥٩ ) لعام ٢٠٢٥م جنح مركز شرطة بلبيس ضد المديرالمسؤول عن مخزن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية لقيامه بتخزين وحيازة واستخدام مواد خام من مستلزمات الإنتاج فى إنتاج الأعلاف وجميعها غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش وقد تم التحفظ على عدد 196 شيكارة من صنف جلوتين فيد١٦٪ .

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.