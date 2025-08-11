قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: الحجز الإلكتروني ساهم في خفض التكدس على التأمين بالشرقية

حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
عادل نصار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة عن الاستجابة لمعاناة أهالي الشرقية بسبب تكدس وازدحام "التأمين الصحي" بالزقازيق.


وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، ان الحجز الإلكتروني ساهم في خفض التكدس على التأمين الصحي بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "خلال الفترة الماضية، لاحظنا أن هناك زيادة في الشكاوى المتعلقة بالزحام، خاصة في فرع التأمين الصحي بشارع فاروق، بنسبة من 15% إلى 20%، وفي نفس الوقت، لاحظنا زيادة في معدلات التردد من 500 مريض، وبلغت 1000 مريض في بعض الأيام".

وأوضح: "اتخذنا إجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، جزء منها ارتبط بإطلاق الحجز الإلكتروني من خلال المنظومة، أو من خلال الأرقام للحجز المسبق، حيث يمكن الاتصال بـ25743324 و257454226، وذلك قلل الكثافة بنسبة تقرب من 30% إلى 40%، وفي آخر 3 شهور، كان لدينا ما يقرب من 66 ألف و134 شخص حجزوا من التليفون أو الموقع".

وواصل: "هناك شكاوى متعلقة بالخدمات في تخصصات معينة، وتعاملنا بأنه جرى توقيع بروتوكول مع غرفة الرعاية الصحية لإدخال مجموعة من المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات على حساب التأمين الصحي، وبالتالي، فإننا بذلك نزود شبكة مقدمي الخدمة، وذلك بداية من شهر يوليو الماضي، وبالتالي، فإن ذلك، سيؤدي إلى زيادة أماكن تقديم الخدمة".

وأردف: "قمنا بمد فترات العمل حتى الساعة السادسة مساء فيما يتعلق بسحب العينات بالمعامل، وحتى الساعة الثامنة بالنسبة للعيادة، وكان هناك شكاوى في قسم الرمد، فزودنا عدد العيادات في غير المكان الذي يشتكون منه، وأصبح لدينا 8 عيادات تقدم الخدمة".

الصحة حسام عبدالغفار أهالي الشرقية الدكتور حسام عبدالغفار التأمين الصحي الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

ترامب

رسوم جمركية على الذهب.. تصريح جديد من ترامب بشأن المعدن الثمين

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا في غزة لانتهت الحرب بالفعل

طائرة حربية إسرائيلية

طائرة حربية إسرائيلية تخترق أجواء دمشق وتحلق فوق ريفها

بالصور

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
مصر والتشيك
مصر والتشيك

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
القلق
القلق

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك

فيديو

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد