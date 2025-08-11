قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انقطاع الكهرباء عن حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
قسم الفن

شهد حفل زفاف حفيدة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، انقطاع في التيار الكهربائي في موقف مفاجئ للحضور. 

ويقام حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم، اليوم الإثنين 11 أغسطس بحضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط. 

شعبان عبد الرحيم ومنار اللبنانية

وفي مارس 2021، كشفت المطربة منار اللبنانية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول علاقتها بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم؛ بعدما ظهرت خلال الفترة الأخيرة،وطالبت أبناءه بالميراث.

وقالت منار اللبنانية، في فيديو خاص لـ صدى البلد، إنها تعرفت على شبعان عبد الرحيم، من خلال مدير أعمالها، وكانت تربطهما علاقة صداقة ومحبة قوية، ولم يربطهما زواج، مشيرة إلى أن علاقتها به بدأت بعد الكليب الذي جمعهما،بعنوان «هتجوز لبنانية»،والذي أذيع على عدد كبير من القنوات والمواقع الإلكترونية،بعد طرحه.

وأوضحت منار، أن بعد الكليب سالف الذكر؛ انتشرت شائعات حول زواجهما، لكنها نفت ذلك،وأيضًا شعبان، لافتة إلى أن انتشار تلك الشائعات؛ يعود إلى تقاربهما الكبير، وانتشار صورة لهما، يظهر فيها «شعبولا» وهو يقدم ساعة يد لها، وهذه لم تكن "شَبْكَة" كما أشيع، ولكنها هدية لعيد ميلادها.

وأشارت منار، إلى أنها تحترم أبناء شعبان عبد الرحيم، لكنها فوجئت برد فعل «عصام» الذي طلب يدها للزواج، مؤكدة أنه يريد إلهاء الآخرين عن أصل الموضوع، لافتة إلى أنها اضطرت للإفصاح عن المشكلة؛ بعدما وجدت الرفض من أبناء شعبولا، وعدم تقبلهم لكلامها.

وأكدت منار، أنها تواصلت مع محاميها وأخبرها بحقها في الميراث، ما زاد من حالة الجدل على وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، ما جعلها تتواصل مع ابناء شعبان عبد الرحيم، بعدما دخل الكثيرون في المشلكة، مشيرة إلى أن «عصام» هو الذي رفض كلامها بأكمله، مشيرة إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى مصر للمطالبة بحقها، وحضرت فرح «ندى حفيدة شعبولا» تقديرًا وحبًا لـ شعبان عبد الرحيم.

ونوهت منار، أنها تفاجأت بعد حفل زفاف «ندى حفيدة شعبولا» بقيام عصام شعبان عبد الرحيم، بطلب يدها للزواج، موجهة له رسالة قائلة: «اعطيني حقوقي الأول وبعدين أطلبني للزواج».

وكانت حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الأيام الماضية، بعد مطالبة منار اللبنانية بالميراث في تركة شعبان عبد الرحيم، ودخلت على إثرها في خلاف مع ابن شعبولا «عصام»، في ظل تمسك منار بحقها والتي أكدت أنها لن تتركه.

وكان حالة من الجدل الواسع أثارتها المطربةمناراللبنانية بعد إعلانها أنها تبحث عن حقوقها تركة شعبان عبد الرحيم، فضلا عن أنها أكدت على وجود مستندات تمتلكها خاصة ببيع الفيلا الخاصة بالفنان الراحل لها.

شعبان عبد الرحيم حفيدة شعبان عبد الرحيم زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

ترامب

رسوم جمركية على الذهب.. تصريح جديد من ترامب بشأن المعدن الثمين

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا في غزة لانتهت الحرب بالفعل

طائرة حربية إسرائيلية

طائرة حربية إسرائيلية تخترق أجواء دمشق وتحلق فوق ريفها

بالصور

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
مصر والتشيك
مصر والتشيك

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
القلق
القلق

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك

فيديو

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد