زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 6.5 درجة علي مقياس ريختر ضرب بابوا شرقي إندونيسيا.

وفي وقت سابق ؛ أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر ضربت، الإثنين، ولاية باليكسير غربي تركيا، حيث وقع الزلزال عند خط عرض 39.1875 شمالًا وخط طول 28.16667 شرقًا.

ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من 24 ساعة على هزة قوية بلغت شدتها 6.1 درجات ضربت الولاية ذاتها، وأدت إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

وقد أظهرت الصور الأولية التي نشرتها وسائل إعلام محلية حجم الدمار الذي لحق بعدد من المباني في منطقة سنديرجي، وسط حالة من الهلع بين السكان.