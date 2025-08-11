البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثر مطروح بزلزال تركيا

قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إن مصر لم تتأثر من الزلازل الذي وقع بتركيا، وذلك نتيجة بعد هذا الزلازل عن أقرب نقطة للسواحل المصرية أكثر من 890 كيلو.

التأثير على منطقة الدلتا

وأضاف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المركز يتوقع عندما يكون الزلازل عميق تكون طبيعة الزلازل التأثير على منطقة الدلتا، لكن هذا الزلازل على عمق 8 كيلو متر، لذلك تأثيره محدود بجوار تركيا وداخلها، مما تسبب في بعض الدمار لبعض المنازل في تركيا.

وأكد على أن أقرب مدينة مصرية للزلازل هي مطروح على بُعد 877 كيلو، ومصر لم تتأثر نهائيا من هذا الزلازل نتيجة بعد المسافة.