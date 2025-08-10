حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، السواحل الغربية لإندونيسيا، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال وقع في البحر، على بعد 18 كيلومترا غرب مقاطعة سيلوما بجزيرة سومطرة، وعلى عمق 23 كيلومترًا.

يذكر أن إندونيسيا تعد من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي، نظرًا لوقوعها ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها البركاني والزلزالي العالي.

وفي سياق متصل، شهدت قرية ديديدو الواقعة قرب الساحل الجنوبي الغربي لغواتيمالا زلزالًا آخر صباح اليوم، بلغت قوته 5.7 درجات بحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، فيما أصدر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) لاحقًا تقييمًا قدر فيه قوة الزلزال بـ5.8 درجات.

وقع الزلزال على عمق ضحل يُقدر بـ10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به سكان عدد من القرى المجاورة مثل ييغو، مانجيلاو، يونا، وباريجادا، حيث سجلت هزات خفيفة دون تقارير عن أضرار كبيرة، باستثناء احتمالية سقوط بعض الأغراض المنزلية.