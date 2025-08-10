زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 6.19 درجة ضرب تركيا، الأحد، مشيرا إلى أنه كان على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما قاله المركز الألماني لعلوم الأرض.

وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن سكان إسطنبول شعروا بالزلزال.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي ضحايا أو خسائر.

و ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع في سنديرغي التابعة لباليكسير، مشيرة إلى أنه جرى تسجيله في حدود الساعة السابعة و53 دقيقة (19:53:47).

وعلق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على الحادث بالقول على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وجميع فرقها على الفور عمليات بحث ميدانية عن موقع الزلزال، الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها. لا توجد حاليا أي خسائر. ونراقب الوضع عن كثب".